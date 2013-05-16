В спальных районах Москвы будут строить торговые галереи

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти решили ликвидировать дефицит торговых площадей с помощью строительства торговых галерей площадью до 4 тысяч квадратных метров в спальных районах. Их планируется размещать на участках около 0,2 гектаров, на первой линии от домов, фасадом к жилому кварталу.

Галереи будут двухэтажными, а компании смогут арендовать площади от 2 до 450 квадратных метров. Помещения планируют сдавать под продуктовые супермаркеты, магазины повседневного спроса, аптеки, банки, продуктовые лавки, парфюмерные магазины, магазины одежды, обуви и аксессуаров, бытовой электроники, а также предприятиям, предоставляющим услуги: химчисткам, металлоремонтам, ателье, салонам красоты и общепиту, пишет "Коммерсантъ".

Строить торговые галереи предполагается за счет частных инвесторов. По словам директора отдела исследований рынка CBRE Валентина Гаврилова, проблемы с трафиком искусственно снижают доступность и зону охвата крупных торговых центров. "Когда время пути до них превышает час, это стимулирует покупателей использовать альтернативные варианты",— отметил он. При этом, по мнению начальника департамента торговых площадей Jones Lang LaSalle Татьяны Ключинской, для удовлетворения повседневного спроса москвичей нужны торговые объекты большей площади, нежели планируют столичные чиновники. Она называет цифры от 5 до 10 тысяч квадратных метров.

Проектом властей уже заинтересовались девелоперы торговых центров, в частности "Ташир" и "Торговый квартал". Однако, одним из главных препятствий, тормозящих развитие стрит-ритейла, эксперты считают высокие ставки аренды на недвижимость в спальных районах возле метро.

Другие материалы издания "Коммерсантъ"