Подсвечены радиацией: как уберечь себя от опасных продуктов

Фото: ТАСС/Вадим Замировский

Продукты с превышением допустимого уровня радиации считаются самым опасным источником облучения. Как правило, их привозят с зараженных территорий нелегальным способом. Только в этом году на рынках и ярмарках Москвы и Подмосковья специалисты обнаружили 469 килограмм радиоактивных ягод.

Чем грозит употребление пищи с повышенным уровнем радиации, насколько она опасна, и как избежать покупки зараженных продуктов узнало m24.ru.

По словам сопредседателя Союза экологических организаций Андрея Фролова, вред, оказываемый радиоактивными продуктами организму, зависит от уровня радиации. Различают три вида излучения: альфа, бета и гамма. При попадании с пищей внутрь организма они небезопасны.

"Альфа-частицы в пище могут наносить большой ущерб, потому что разрушают структуру клеток. То есть, если частица попала в ДНК, то это может привести к раку. Кроме того, если у человека есть хронические заболевания или какие-то серьезные болезни, то они обостряются. Как правило, при альфа есть и гамма-частицы", – пояснил Андрей Фролов.

Гамма-излучение близко к рентгеновскому излучению. Для человека оно является самым опасным. Бета – опасно при воздействии на незащищенные кожные покровы, а также при попадании внутрь радиоактивных веществ.

После употребления в пищу радиоактивных продуктов лучевой болезни, скорее всего, не будет. Но при ослабленном иммунитете может проявиться аллергия или астма.

"Все зависит от состояния организма. Кто-то съел яблоки из Чернобыля, и ничего не случилось, а у кого-то инвалидность. Если иммунитет плохой, то человек, конечно, заболеет, все индивидуально. Но, безусловно, употребление радиоактивной пищи оказывает на здоровье потенциальную опасность", – добавил Фролов.

К сожалению, обнаружить радиацию без использования специальных приборов невозможно. Единственным доступным способом для человека является использование специального прибора – дозиметра.

"Во-первых, нужно пользоваться дозиметром. Во-вторых, необходимо тщательно мыть ягоды. Это поможет, если радиация только на поверхности. Никакая варка или другая горячая обработка продуктов не спасет. Если нет дозиметра, то надежда только на санитарную службу, которая должна проверять все торговые точки", – рассказал представитель "Антиядерного общества" Альберт Гарапов.

Радиация – это процесс распространения энергии в пространстве в форме различных волн и частиц. – это процесс распространения энергии в пространстве в форме различных волн и частиц. Существует естественная радиоактивность, которая не представляет угрозы для человека. Ею обладает почва, вода, атмосфера, некоторые продукты и вещи, многие космические объекты и даже сам человек. источником такой радиоактивности является солнце. Искусственная радиация – следствие человеческой деятельности. Ее источником являются атомные электростанции, военная техника, использующая ядерные реакторы, места добычи полезных ископаемых, зоны ядерных испытаний, места захоронения и утечки ядерного топлива, кладбища ядерных отходов, некоторая диагностическая и лечебная техника, а также радиоактивные изотопы в медицине.



По словам начальника ветеринарно-санитарного отдела комитета ветеринарии Москвы Елены Авдеевой, в 111 зараженных партиях ягод было 45 килограмм клюквы, 3 – брусники и 421 – черники. Эта "молодильная ягода" занимает первое место по накапливанию радионуклида.

В этом году больше всего радиоактивной черники изъяли в самый разгар сезона – в июле. В ближайшее же время следует внимательнее относиться к покупке клюквы.

Помимо зараженных ягод, инспекторы комитета ветеринарии Москвы обнаружили первую в этом году партию радиоактивных грибов весом 4 килограмма. Она поступила из Рязанской области.

Между тем, в 2014 году была обнаружена 21 партия грибов с превышением уровня радионуклидов общим весом 90 килограмм. Тогда больше всего радиоактивных грибов поступило из Тамбовской и Калужской областей, а также из республики Беларусь.

Стоит отметить, что по закону все продукты проходят проверку на соответствие российским техническим регламентам, государственным стандартам национальной системы, а также техническим регламентам Таможенного союза. Основными органами, контролирующими безопасность продуктов, являются Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Кроме того, независимую экспертизу продуктов проводит Росконтроль.

Помимо этого, специалисты рекомендуют жителям при покупке грибов или дикорастущих ягод на рынке спрашивать у продавца заключение ветеринарно-санитарной экспертизы.

Также не стоит покупать ягоды или грибы с рук возле лесов. Как отмечает глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, их могут привезти из тех регионов, которые попали в зону Чернобыльской АЭС. Нужно покупать продукты на рынках или ярмарках выходного дня.

Если возникли подозрения по поводу качества продуктов, то их можно отнести для проверки в Московскую городскую ветеринарную лабораторию, которая находится по адресу: улица Юннатов, дом 16а, строение 4.