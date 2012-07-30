Столичные киоскеры жалуются на требования к установке ларьков

ИТАР-ТАСС

Представители ассоциации мелкорозничной торговли жалуются на новые критерии размещения киосков, которые, по их мнению, приведут к полному уничтожению их бизнеса, передает РИА Новости.

"Уже более двух месяцев по городу ездят комиссии и требуют вывести или переместить тот или иной объект. И это притом, что не прошло еще и года, как предприниматели выиграли места под эти объекты на аукционах, заплатив за право на размещение немалые деньги. Работа комиссий инициирована департаментом транспорта Москвы; аргументация - создание препятствий дорожному движению со стороны киосков", - говорится в заявлении московских киоскеров.

Предприниматели опасаются, что реализация программы департамента транспорта просто уничтожит мелкорозничную торговлю в Москве.

Согласно новым критериям властей, киоски не должны стоять ближе 25 метров от входа в метрополитен и десяти метров от остановок общественного транспорта; в других местах на дорогах районного значения - не ближе трех метров от края дороги. На магистралях, например, на Садовом и Бульварном кольцах киоск должен стоять не ближе пяти метров от края дороги.

Представители мелкорозничной торговли считают, что такая торговля не является значимой помехой для транспорта и просят урегулировать данный вопрос.

Высказывания о том, что новые "правила" размещения киосков ущемляют частный бизнес не состоятельны, сообщает РБК со ссылкой на представителя Департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Требования департамента обусловлены заботами о безопасности пассажиров и обеспечением санитарных норм", - подчеркнула пресс-секретарь ведомства Жанна Терехова.

Она порекомендовала владельцам киосков перенести павильоны вглубь тротуара, чтобы они не мешали водителям и пассажирам общественного транспорта.