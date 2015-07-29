Форма поиска по сайту

29 июля 2015, 16:33

До конца года в столице установят около 4 тысяч вендинговых аппаратов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

До конца года в столице установят около 4 тысяч вендинговых аппаратов, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Там можно купить воду, горячие и холодные напитки, снеки, а также товары первой необходимости.

По словам Немерюка, власти следят за тем, чтобы в аппаратах продавалась продукция, имеющая спрос в определенном районе. Например, в спальных районах в основном покупают то, что употребляется дома, а в центре это продукты, которые можно употребить на ходу, передает Агентство "Москва".

Ранее m24.ru сообщало, что вендинговые автоматы с сувенирами и цветами могут появиться на вокзалах Москвы. Дирекция согласовала широкий спектр оборудования для установки на вокзалах столицы. Среди прочего, там теперь можно устанавливать вендинговые аппараты по продаже сувениров, жетонов и цветочной продукции.

Также вендинговые автоматы установят во всех обновленных переходах столичного метро. Размещение объектов стационарной торговли должны будут согласовать департаменты торговли и городского имущества. Аукционы по торговым объектам планируется провести в августе.

Кроме того, в переходах метро могут установить автоматы с мороженым. Как ожидается, вендинговые аппараты появятся на Кольцевой линии и станциях внутри "кольца".

