Санкционные продукты будут уничтожать или конфисковывать – эксперт

Фото: m24.ru/Юлия Иванко
Минсельхоз разработал проект постановления об уничтожении продуктов, запрещенных к ввозу в Россию. Омбудсмен по торговле Андрей Даниленко рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что сейчас обсуждается как уничтожение, так и конфискации этих продуктов.
"На сегодняшний день все торговые сети утилизируют просроченные продукты. Это неизбежно. Основной вопрос заключается в том, чтобы выставить настолько высокие финансовые требования за утилизацию перед поставщиками, чтобы отбить у них желание этим заниматься.
За последний год ограничения на импорт появилось очень много санкционной продукции на полках. Это создает условия несправедливой конкуренции. Сейчас обсуждается как уничтожение, так и конфискации этих продуктов. Никто не исключает и такого подхода.
Однако у нас есть проблемы и с коррупцией: как проконтролировать, чтобы эти продукты снова не попали на полки?", – отметил он.
Как пишет "Коммерсантъ", в России пока нет инфраструктуры, способной утилизировать запрещенные к ввозу товары, но она, по мнению чиновников не потребуется. Сама угроза уничтожения продовольствия отобьет желание заниматься его контрабандой.
В документе прописано, как утилизировать жиры, сыры, овощи и фрукты.
Издание отмечает, что уничтожение санкционных продуктов, попавших в Россию, будет в ведении Федеральной таможенной службы, Россельхознадзора и Роспотребнадзора.
Добавим, депутаты Госдумы могут принять законопроект, который обяжет производителя указывать срок годности товара таким образом, чтобы надпись занимала не менее 10 процентов от площади упаковки. Поправки в закон о защите прав потребителей собираются внести уже осенью.
Авторы документа отмечают, что сейчас данные о хранении продуктов найти достаточно сложно. Шрифт слишком мелкий, часто сроки печатают на швах, в результате потребители сталкиваются с просроченным товаром.
Ранее Владимир Путин согласился с предложением главы Минсельхоза Александра Ткачева уничтожать на месте продукты из санкционного списка, которые ввозятся в Россию.
Напомним, в июне правительство внесло изменения в список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию. Так, под эмбарго теперь не попадают мальки форели, устрицы и мидии. Они нужны, чтобы организовать новые рыбоводные хозяйства и поддержать существующие.
В Россию также разрешено ввозить семенной картофель, лук-севок, сахарную гибридную кукурузу и посевной горох.
Нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты из США и стран Евросоюза, которые ввели санкции против России.