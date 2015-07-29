Санкционные продукты будут уничтожать или конфисковывать – эксперт

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Минсельхоз разработал проект постановления об уничтожении продуктов, запрещенных к ввозу в Россию. Омбудсмен по торговле Андрей Даниленко рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что сейчас обсуждается как уничтожение, так и конфискации этих продуктов.

"На сегодняшний день все торговые сети утилизируют просроченные продукты. Это неизбежно. Основной вопрос заключается в том, чтобы выставить настолько высокие финансовые требования за утилизацию перед поставщиками, чтобы отбить у них желание этим заниматься.

Разработан законопроект об уничтожении санкционных продуктов

За последний год ограничения на импорт появилось очень много санкционной продукции на полках. Это создает условия несправедливой конкуренции. Сейчас обсуждается как уничтожение, так и конфискации этих продуктов. Никто не исключает и такого подхода.

Однако у нас есть проблемы и с коррупцией: как проконтролировать, чтобы эти продукты снова не попали на полки?", – отметил он.

Как пишет "Коммерсантъ", в России пока нет инфраструктуры, способной утилизировать запрещенные к ввозу товары, но она, по мнению чиновников не потребуется. Сама угроза уничтожения продовольствия отобьет желание заниматься его контрабандой.

В документе прописано, как утилизировать жиры, сыры, овощи и фрукты.

Издание отмечает, что уничтожение санкционных продуктов, попавших в Россию, будет в ведении Федеральной таможенной службы, Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

Добавим, депутаты Госдумы могут принять законопроект, который обяжет производителя указывать срок годности товара таким образом, чтобы надпись занимала не менее 10 процентов от площади упаковки. Поправки в закон о защите прав потребителей собираются внести уже осенью.

Авторы документа отмечают, что сейчас данные о хранении продуктов найти достаточно сложно. Шрифт слишком мелкий, часто сроки печатают на швах, в результате потребители сталкиваются с просроченным товаром.

Ранее Владимир Путин согласился с предложением главы Минсельхоза Александра Ткачева уничтожать на месте продукты из санкционного списка, которые ввозятся в Россию.

Напомним, в июне правительство внесло изменения в список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию. Так, под эмбарго теперь не попадают мальки форели, устрицы и мидии. Они нужны, чтобы организовать новые рыбоводные хозяйства и поддержать существующие.

В Россию также разрешено ввозить семенной картофель, лук-севок, сахарную гибридную кукурузу и посевной горох.

Нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты из США и стран Евросоюза, которые ввели санкции против России.