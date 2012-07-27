На остановках могут разрешить продавать только газеты и билеты

ИТАР-ТАСС

Московский департамент транспорта занимается освобождением остановок и транспортно-пересадочных узлов от объектов мелкорозничной торговли. Эти меры проводятся в рамках реализации госпрограммы Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."

Как пишется на сайте департамента, нестационарные торговые объекты, размещенные в непосредственной близости от остановок и маршрутов общественного транспорта, являются объектами притяжения других видов транспорта. Другими словами, рядом с такими торговыми точками скапливается много автомобилей. А это может привести к заторам на дорогах и снизить безопасность пассажиров в зонах посадки и высадки.

Кроме того, на "горячие линии" правительства Москвы поступает много жалоб на антисанитарное состояние подобных торговых объектов и сомнительное качество реализуемых там товаров. Учитывая все эти факторы, департамент предлагает внести ряд дополнений в документы, регламентирующие размещение нестационарных торговых точек на остановках общественного транспорта.

Предлагается запретить расположение торговых павильонов в 10 метрах от границ посадочных площадок. Исключение составляют пункты продажи билетов на проезд в общественном транспорте, павильоны с печатной продукцией и театральными билетами - а в будущем, пункты продажи талонов за парковку на дорогах.

Сейчас, согласно требованиями нормативных документов Правительства Москвы и отраслевым стандартам, запрещается использование посадочных площадок и павильонов ожидания общественного транспорта для иных целей. Торговые киоски допускается размещать только за их пределами.