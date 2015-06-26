Совхозу им. Ленина предложили занять больше мест на столичных ярмарках

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Столичные власти предложили Совхозу им. Ленина занять больше мест на столичных ярмарках, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Совхоз им. Ленина торгует в Москве, у него есть лотки, сейчас порядка 30 мест работают. Это ярмарки выходного дня, причем мы коллегам предложили занять больше ярмарок, а их в Москве сейчас функционирует 109, а совхоз занимает всего лишь порядка 15. Плюс мы предложили им участвовать во всех региональных ярмарках, их в столице 18", – цитирует Немерюка Агентство "Москва".

Глава ведомства также объяснил, почему Совхозу им. Ленина не разрешили поставить объекты нестационарной торговли у метро, как это было прошлым летом. "Должна быть некая альтернатива у покупателей, чтобы они могли выбрать ту клубнику, которую хотят. Однако создавать неконкурентные преимущества одного производителя перед другим. Федеральная антимонопольная служба поддерживает эту же позицию", – уточнил Немерюк.

Ранее руководитель департамента пояснил, что в течение месяца правительство Москвы должно разработать процедуру отбора производителей клубники для ее реализации на правомерной основе. "Павел Грудинин (директор хозяйства – m24.ru) обещал, что получит в ФАС преференцию, но он не получил. С точки зрения ФАС невозможно позволить поставить лотки у метро только одному производителю", – пояснил Немерюк.

Сейчас в Москве, по данным департамента торговли и услуг, клубнику продают на 109 еженедельных ярмарках выходного дня, 50 городских рынках, 15 региональных ярмарках и в 7 тысячах стационарных магазинов.