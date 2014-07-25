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Экономика

25 июля 2014, 12:32

В московской мэрии наградили лучших продавцов

торговля работа продукты магазины Алексей Немерюк общественное питание

Фото: ИТАР-ТАСС

Лучших работников сферы торговли и общепита наградили в столичной мэрии. Были вручены знаки "Почетного работника торговли" и благодарственные грамоты коллективам московских предприятий. Поздравление продавцов города прошло в преддверии их профессионального праздника, который отмечается в ближайшие выходные.

"Наш профессиональный праздник отмечается с 1966 года, в прошлом году он был возвращен на историческую дату - четвертое воскресенье июля. Работники сферы торговли - это те люди, которые ежедневно обеспечивают москвичей свежими продуктами, красивыми прическами, вкусным питанием в наших ресторанах и кафе. Поэтому хочется от всей души поздравить их с праздником", - цитирует Агентство "Москва" руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

В столичной сфере торговли и услуг занято более 1,5 миллиона человек. В данной отрасти производится более 25 процентов валового регионального продукта. Товарооборот достигает 4 триллионов рублей.

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