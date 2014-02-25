Ярмарки выходного дня в столице начнут работать с 4 апреля

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве с 4 апреля начнут работать ярмарки выходного дня, сообщили M24.ru в столичном департаменте торговли и услуг.

Всего в городе откроются 123 ярмарки. В Центральном округе их будет 10, в Северном - 12, в Северо-Восточном - 13, в Восточном - 12, в Юго-Восточном - 17, в Южном - 14, в Юго-Западном - 12, в Западном - 13, в Северо-Западном - 6, в Новой Москве - 10, а в Зеленограде - 4.

С 13 марта на портале государственных и муниципальных услуг столицы будет предоставлена возможность подачи заявки на участие в электронном виде.

Подать заявку на участие в ярмарке может любой гражданин нашей страны, который ведет свое фермерское хозяйство, занимается садоводством или огородничеством.

Отметим, что на ярмарках выходного дня будут продаваться фермерские товары из регионов России и ближнего зарубежья. Цены на таких ярмарках обычно ниже, чем в магазинах.