Ярмарки выходного дня начнут работу в Москве 3 апреля

Во вторник открывается регистрация на участие в ярмарках выходного дня

Ярмарки выходного дня возобновят работу в столице 3 апреля, сообщили M24.ru в департаменте торговли и услуг. На более чем 100 ярмарках будет создано свыше 4 тысяч торговых мест.

В ведомстве отметили, что торговые места будут предоставляться бесплатно. Таким образом планируется привлечь на ярмарки выходного дня большее число производителей из российских регионов и повысить доступность реализуемых товаров для населения.

Заявки на участие в ярмарках подавались через столичный портал госуслуг, итоги заявочной кампании на торговую сессию (с 3 апреля по 30 июня) будут подведены 30 марта.

При этом в департаменте напомнили, что на ярмарках запрещено продавать алкоголь, табачные изделия, парфюмерно-косметические товары, детское питание, мясо и рыбу без заводской обработки и ряд других товаров.

Как забронировать место на ярмарке выходного дня

Напомним, на ярмарках выходного дня уже несколько лет москвичи покупают фермерские овощи, фрукты и другие продовольственные товары. Такие рынки работают по пятницам, субботам и воскресеньям.

Подать заявку на участие в ярмарке может любой гражданин нашей страны, который ведет свое фермерское хозяйство, занимается садоводством или огородничеством. Согласно новому регламенту, заявочная компания будет проходить в два этапа. На первом – заявки принимаются от всех желающих, при этом заявитель может подать заявку на получение торгового места на весь год или на выбранные периоды времени в течение одного года. К слову, места предоставляются в порядке очередности подачи заявок.

Фермеры, подавшие заявки, но не получившие места на ярмарках, включаются в лист ожидания. В случае освобождения места им предложат поучаствовать в конкурсе на его замещение: место получит тот фермер, кто первым откликнется на предложение. При этом заявитель может получить места не только в указанных им районах, но и на других площадках.

Второй этап заявочной кампании стартует тогда, когда места найдутся для всех заявителей, включенных в лист ожидания. Торговые места на ярмарках выходного дня предоставляются бесплатно.

Ранее сообщалось, что 11 регионов подтвердили свое согласие на участие в региональных ярмарках в столице и готовы начать работу уже в апреле. Всего соглашение о ярмарочной деятельности в Москве подписано 23 регионами России.

Среди будущих участников ярмарочной торговли в Москве – 20 сельскохозяйственных предприятий, 169 фермерских хозяйств, 9 пищевых и перерабатывающих предприятий и другие. Для семейных хозяйств будут выделены специальные места.