Региональные ярмарки в столице начнут работу в апреле

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В начале апреля в столице начнут работу ежегодные региональные ярмарки. В этом году решено увеличить число торговых мест. Сейчас подписаны соглашения с 23 областями.

"Регионы доброжелательно реагируют на наш призыв привезти свою продукцию. Например, товары из Ставрополья пользуются особой популярностью у москвичей. С Москвой хотят сотрудничать и другие страны. К нам с удовольствием приезжают сельхозпроизводители из Белоруссии, Казахстана и Армении", – цитирует "Вечерняя Москва" руководителя департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.

Большинство площадок – примерно 70 процентов – планируют сохранить по прежним адресам. Новый перечень адресов пока не готов, но на сайте правительства Москвы можно ознакомиться с прошлогодним.

Как работают региональные ярмарки в Москве

Обычно в городе располагается 15 площадок, на каждой могут торговать 600 человек. В этом году число мест увеличат. Места на ярмарках распределяются между фермерами, исходя из привезенной ими продукции.

Большая часть отдается под продажу овощей и фруктов, мясной и молочной продукции, а также меда. Порядка 10 процентов мест отдается под продажу сувенирной продукции и изделий местных промыслов. Торговые места могут находиться как внутри ярмарочных павильонов, так и располагаться в отдельных киосках.

Каждая из площадок представляет собой утепленное каркасное строение с крышей. Если поблизости нет остановок муниципального транспорта, для горожан организуют проезд на специально выделенных автобусах или маршрутных такси. Для удобства автовладельцев рядом с ярмарками организуют автомобильные парковки.

Одно из нововведений этого года – уборкой территории ярмарок будут заниматься не сами фермеры, а столичные операторы. Например, ГБУ "Жилищник".

Работа на ярмарках ведется круглосуточно: днем – торговля, ночью – уборка, доставка товаров. Чтобы отдыхающим москвичам не мешал шум, ярмарки располагают вдали от жилых домов.