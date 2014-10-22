На МКЖД разместят минимальное количество торговых точек

"Интервью": Алексей Зотов - о строительстве пересадочных узлов на МКЖД

Власти планируют разместить на МКЖД минимальное количество торговых точек, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" первый заместитель генерального директора ОАО "Московская кольцевая железная дорога" Алексей Зотов.

"Это будут, в основном, те торговые точки, которые можно увидеть в метро. Это пресса, фаст-фуд, автоматы . Плюс, возможно, там расположатся почтовые сервисы", - отметил Зотов.

Он также рассказал о других коммерческих площадях. "Они, конечно же, будут в рамках этого проекта, потому он сам является коммерческим. Но все площади будут связаны с развитием промышленных территорий возле МКЖД. Возьмем, к примеру, ЗИЛ. Там есть несколько участников проекта. Одна часть – это большой жилой и деловой комплекс. Вторая – спортивный кластер. Есть и промышленный кластер. Московская кольцевая железная дорога разделяет ЗИЛ на две части. С одной стороны - промышленный кластер, с другой стороны - общественный, деловой, культурный и жилой. Коммерческие сервисы поэтому будут развиваться именно в промышленной зоне", - резюмировал Алексей Зотов.

В Москве дополнительно построят 250 км железнодорожных путей

Ранее M24.ru сообщало, что ОАО "МКЖД" объявило конкурс на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 32 ТПУ. Работы должны быть завершены к 28 декабря 2015 года. Объем строительства технологических площадей составит 140 тысяч кв. метров. Максимальная цена контракта– 18,2 млрд рублей. По словам Зотова, подрядчиком на строительство транспортной инфраструктуры может выступить как российская, так и иностранная компания. Интерес к участию в конкурсе уже проявляли чешские, австрийские, турецкие и китайские компании.

ОАО "МКЖД" также намерена привлечь инвесторов к строительству ТПУ. "Мы заключили соглашения о конфиденциальности с 54 компаниями, которые являются крупнейшими игроками на рынке недвижимости. Предложили условия, на которых они смогут участвовать в проекте. Девелоперы, вложив средства в строительство ТПУ, смогут построить там коммерческие объекты", - сказал Зотов. Ранее в стройкомплексе Москвы заявляли, что примерный объем инвестиций в проект может составить 140 млрд рублей.

ТПУ на Малом кольце МЖД должны связать районы Москвы в единый транспортный контур. Они будут иметь пересадки на 16 станций метро и 9 радиальных направлений железной дороги. Пассажиропоток составит до 300 млн пассажиров в год. В сутки по МКЖД будет ходить 100 пар поездов, интервал между ними составит 6 минут. На каждом ТПУ откроют велопарковки и велопрокат.

Отметим, что движение по малому кольцу в тестовом режиме запустят в конце 2015 года, а регулярное сообщение начнется в 2016 году. Запуск пассажирского движения по МКЖД позволит соединить метро с железной дорогой.