Беспошлинные покупки в интернете не будут ограничивать 150 евро

Фото: M24.ru

Минэкономразвития увеличит порог беспошлинной торговли в интернете, сообщает "Интерфакс". Нижняя граница, при которой можно будет заказывать товары в Сети, будет меньше тысячи, но больше 150 евро.

Ранее Минфин предлагал снизить порог с нынешней тысячи до 150 евро, но позже Минэкономразвития было поручено доработать границы с учетом мнения общества.

Напомним, министерство финансов предложило ограничить беспошлинный ввоз товаров для личного пользования суммой в 150 евро и массой в 10 килограммов.

В случае превышения лимита уплачивается пошлина в 30 процентов от стоимости товара.

Сейчас порядок освобождения от таможенных платежей за товары, доставляемые по почте из-за рубежа в рамках Таможенного союза, регулируется межправительственным соглашением союза. Таможенные платежи не взимаются за доставляемые по почте или экспресс-доставкой товары, если их совокупная стоимость в течение месяца не больше тысячи евро, а суммарный вес не превышает 31 кг.

Если же вес и сумма оказывается больше этих показателей, пошлина взимается в размере 30 процентов от таможенной стоимости товаров.