Товаров из регионов РФ и Белоруссии в Москве будет больше

ИТАР-ТАСС

Правительство Москвы упростило процедуру организации региональных ярмарок. Как сообщил руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк, для организации ярмарки теперь не будет требоваться принятие решений Правительства Москвы, что поможет значительно сократить время и организационные издержки, сообщили в Правительстве Москвы.

По новому регламенту, для проведения региональной ярмарки ее организатор лишь предоставляет заявку в департамент торговли и услуг города Москвы. После чего отводится 5 дней на ее утверждение. При этом, как заявил Сергей Собянин, решения о проведении ярмарок "должны приниматься как можно оперативнее".

Региональные ярмарки в Москве организуются органами власти регионов России, а также органами власти Белоруссии и Казахстана совместно с префектурами административных округов.

Планируется, что в каждом округе будут выделены специализированные площадки для проведения региональных ярмарок, которые не будут использоваться под ярмарки выходного дня.

Разработкой плана мероприятий и контролем проведения ярмарок будут заниматься префектуры округов города.