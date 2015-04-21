Мосгордума предлагает запретить торговлю и каток на Красной площади

Фото: М24.ru/ Юлия Иванко

Мосгордума обратится к федеральным властям с просьбой о том, чтобы запретить на Красной площади ставить торговые палатки и кататься на коньках. Об этом М24.ru рассказала член комиссии по экономической политике и финансам столичного парламента Елена Шувалова, которая станет инициатором этого обращения. Документ будет направлен по просьбам ветеранов в преддверии празднования 70-летия Победы президенту РФ, а также в управление делами президента. Пресс-секретарь управления Виктор Хреков пояснил M24.ru, что обращение будет рассмотрено, как только поступит.

“Накануне 70-летия Победы ко мне обратилось несколько десятков ветеранов Тверского и Таганского района с просьбой запретить на Красной площади торговлю и развлечения, - рассказала Елена Шувалова. - Мы обсудим в Мосгордуме этот вопрос 23 апреля и затем направим резолюцию президенту РФ и в управление делами президента”.

По словам Шуваловой, с Красной площади необходимо убрать все объекты торговли, а также ГУМ-каток. “Мы хотим ввести это ограничение на пространство, которое находится между ГУМом, Кремлем, Храмом Василия Блаженного и Государственным историческим музеем, - пояснила депутат. - Красная площадь для ветеранов святое место”.

Пресс-секретарь управления делами президента России Виктор Хреков рассказал M24.ru, что обращение Мосгордумы будет обязательно рассмотрено, как только попадает в управление. “Но мы не принимает окончательного решения по этому вопросу. Мы действуем совместно с администрацией президента”, - пояснил Хреков.

По словам Хрекова, на Красной площади торговые объекты ставят редко. “Там бывают палатки на Масленицу, например, но их устанавливают ближе к Васильевскому спуску. Также на Красной площади зимой появляется каток и кафе”, - пояснил собеседник М24.ru.

Директор по рекламе и PR главного акционера ГУМа (владелец катка) Bosco di Ciliegi Ольга Юдкис отказалась прокомментировать инициативу депутатов.

В декабре 2013 года на Красной площади установили павильон-чемодан от Louis Vuitton. Появление чемодана вызвало неоднозначную реакцию у москвичей и гостей города. Многие требовали убрать огромный сундук, так как он закрыл вид на Кремль и Мавзолей. В конце концов павильон был демонтирован , а Louis Vuitton оштрафовали на десять тысяч рублей по статье "самовольное ограничение доступа на земельные участки общего пользования". Затем президент России Владимир Путин выпустил указ, которые утвердил, что у стен Кремля теперь можно проводить всего семь мероприятий в год: Парад Победы

День славянской письменности и культуры

День России

Присяга военных вузов

Парад 7 ноября

Фестиваль военных оркестров

Катание на коньках зимой

На самой Красной площади проводят также рождественские ярмарки, масленичные, пасхальные и другие народные гулянья.



Координатор общественного движения “Архнадзор” Рустам Рахматуллин поддержал инициативу столичных депутатов о введении запрета на торговлю на Красной площади. “Это верная идея, - рассказал Рахматуллин. - Красная площадь должна оставаться сакральным центром страны. Вести на ней торговлю или заливать ее льдом нельзя”.

По словам Рахматуллина, исторически у Красной площади торговали только на Вербное воскресенье, во все остальные дни это делать было запрещено. Сейчас на Красной площади ГУМ-каток стоит весь зимний сезон, а вот торговые палатки устанавливаются только по большим праздникам.

Председатель Совета московского городского отделения “Опоры России” Александр Жарков назвал идею депутатов популистской. По его мнению, запрещать торговать и кататься на коньках на Красной площади не нужно. “Москвичи и туристы любят Красную площадь. Они приходят сюда отдыхать и приятно проводить время. Хорошо, что для этого на ней есть необходимая инфраструктура, которая востребована горожанами”, - сказал эксперт. По мнению Жаркова, москвичи с большим уважением относятся к ветеранам, и торговые объекты и ГУМ-каток на площади этому никак не мешают.