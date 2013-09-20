Запахи, стройки и южный акцент: прогулка по рынкам столицы

Фото: ИТАР-ТАСС

В период множественных мероприятий по декриминализации рынков и "переселения" продавцов из палаток в цивилизованные помещения корреспондент M24.ru совершил прогулку по самым известным рынкам Москвы и узнал, как живется их работникам и посетителям.

В последнее время сотрудники ФМС все чаще проводят рейды по местам скопления мигрантов. То и дело слышишь: накрыли один рынок, другой… Однако уменьшение числа гастарбайтеров простому глазу не очень заметно. Бизнес-то сверхприбыльный (для хозяев): привези соотечественников, посели их в любую конуру и считай деньги. Жаловаться в этой среде не принято, тем более официальным структурам. Правда, сейчас рынки все чаще уступают место торговым центрам. Там работают те же мигранты, но они платят налоги, да и в целом ситуация там куда более прозрачная, чем на рынках. Однако все эти торговые предприятия существуют именно для нас, жителей, и мы выяснили, как москвичи относятся к такой трансформации торговли в городе.

Отлавливаю первую попавшуюся прохожую (дело происходит в ВАО) узнать, как ей новые порядки. Она говорит, стало чище, спокойней, раньше здесь бывало страшно вечером ходить: и грабили, и, говорят, убивали. "Честно говоря, за детей было очень страшно. А теперь тут стоит громадный торговый комплекс. Продают там свои товары и китайцы, и вьетнамцы, и индусы - и пока я ни о каких конфликтах не слышала. Да, здесь порядок, похоже, навели".

Переместимся на знаменитый Рижский рынок. Отсюда начиналась свободная торговля, свободная экономика. Отсель пошли по стране джинсы-варенки, переделанные из рабочей одежды, да майки-"резинки" - мечта и сон подростка конца 80-х. Сейчас здесь здоровенный универмаг. И где-то за ним притулился собственно рынок.

Захожу - и прямо оторопь берет: цветы, цветы и еще раз цветы, куда ни кинь взгляд. Прямо 8 марта в сентябре, глаза разбегаются. Здесь располагается крупнейший цветочный рынок. Администрация настроена позитивно. Цветы - это такой товар, что всегда нужен. Хотя про другие товары здесь тоже не забывают. Запах самый что ни на есть рыночный: соленья, грибочки, капустка.

Здесь тоже не без новаций. Рижский рынок облеплен разного рода палатками. Спрашиваю у продавцов, не боятся закрытия.

- А чего его бояться? Нам уже и бумагу показывали. До 15 года за свой счет территорию освободить. Ну а выбор простой: либо порядок, либо грязь и криминал. Другого выхода нет.

С этим трудно не согласиться. Спрашиваю первого встречного прохожего, как ему перемены в торговле?

- Да надоели эти торгаши! Куда ни плюнь – везде палатка. Да еще "ханурики" возле них постоянно трутся. Мигранты эти надоели до смерти. Сначала тихие были, а потом слабину почувствовали и обнаглели. Жену вот каждый вечер с работы встречаю.

Отправляюсь на другую цветочную точку - на "Киевской". Здесь на выходе из метро вас непременно встречает горячий южанин и предлагает свежайшие розы. Нет, он вполне нормальный продавец, просто его магазин находится чуть поодаль. А он сам - зазывала.

Тут мне следует рассказать вам одну сказку для любителей сэкономить на цветах. Дело в том, что большинство цветов поступают в Россию из-за границы - естественно, охлажденные. Оптовики закупают много товара, но остаются нереализованные излишки. И они имеют вполне товарный вид, но вот срок хранения поджимает. Эти цветы продают на некоторых рынках, не только на Киевском, где есть и добросовестные продавцы.

Следующая остановка - место особенное, туда даже на экскурсию ходят. Это Дорогомиловский рынок. Осетрина, омары, разная икра... и ценники, как в бутике. Что поделаешь? Кутузовский проспект рядом.

В администрацию меня, само собой, не пустили. Я прошелся по рынку, примыкающему к Дорогомиловскому. Там висел плакат, извещающий о том, что рынок это хозяйственный. Покидая этот рыночный "Вавилон", на ящиках у входа я увидел двух сидящих бабушек-одуванчиков, предлагающих нехитрый свой товар. Спрашиваю, не обижают ли их тут.

- Да что с нас взять, сынок? У меня прибыль с плитки шоколада – 2 рубля.

Ее товарка согласно кивает. Да, по сравнению с 90-ми, ситуация на столичных рынках улучшилась. Хорошо бы эта прогрессия продолжилась и впредь.

Передвигаюсь на другой конец города в окрестности станции метро "Петровское-Разумовская". Который год здесь идет борьба с прилепившимся к станции рынку (люди старшего и среднего поколения еще помнят стрельбу, что учинил здесь киллер Солоник). Сейчас большую часть рынка снесли – строится новая ветка метро и новый выход из "Петрашки". А торговля, тем не менее, идет! Правда, чуть дальше. Даже вывеска висит: "Колхозный рынок" и еще совсем зловещее "Территория охраняется собаками". Справедливости ради надо отметить, что тут же строится торговый центр.

Понятное дело, что далеко не каждый москвич может позволить себе марки мировых брэндов. Но, позвольте, на этих самых развалах продают дешевые подделки под эти самые брэнды, которые разваливаются в тот же день. Надеюсь, все проверяли?

Тут стоит вспомнить опыт западных городов. Милые тихие улочки, вдоль которых стоят столики с разнообразной сувенирной продукцией. И ведь народу мало, несмотря не курортный сезон. Значит, умеют муниципалитеты держать уличную торговлю в порядке. Вот живой пример: блошиный рынок в Париже Marché au Puces de Clignancourt, рыбные рынки в приморских странах. А ведь не так давно и в Москве были рынки со своей неповторимой аурой. Взять, к примеру, Центральный: импозантные грузины в неподражаемых кепках (да-да, тогда цветочками торговали представители Грузии, а не Азербайджана). Заходишь - и на тебя прямо обрушивается волна ароматов.

Хотя, отвлекусь. Был я как-то в Ташкенте. Есть там знаменитый на всю Среднюю Азию рынок – Алайский базар. Метров за 300-400 ты понимаешь, что попал как минимум в сказку: запахи самые экзотчные, а продавцы! Разве сравнишь нашего коробейника из Измайлова с ними?

Единственный блошиный рынок, существующий ныне, - это бывший рынок со станции "Марк", переехавший далеко за Ленинградку. Заманить туда не то чтобы туриста, а обычного гражданина нелегко. А была бы очередная туристическая достопримечательность.

