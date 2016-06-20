Иностранцы смогут покупать российские товары на AliExpress с 1 сентября

Фото: YAY/ТАСС

Российские товары на китайской интернет-площадке AliExpress пока могут купить только россияне, для иностранных пользователей они недоступны. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал советник президента по развитию интернета Герман Клименко.

"Они зачем-то на AliExpress решили продавать товары в России, то есть выкладывать на эту площадку бутиковые товары. Товары размещались просто в магазине AliExpress, но продавались только в России. Сейчас не существует технической возможности продавать что-то из России в Китай через AliExpress. Можно только внутри страны", – сказал он.

Эксперт добавил, что розничный экспорт из России заработает только 1 сентября.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что пилотный проект по продвижению российской продукции на AliExpress, анонсированный Минпромторгом, по сути провалился. За несколько месяцев покупатели сделали всего 24 заказа.

Производители жаловались на неполадки в работе AliExpress, оптимизированной под китайских продавцов. Сама же площадка объяснила низкий уровень продаж неоправданно высокими ценами.

В прошлом году объем рынка интернет-торговли в России вырос на 16 процентов в рублях и составил 650 миллиардов, пятая часть из них пришлась на трансграничные покупки. Они растут сегодня в два раза быстрее, чем покупки в российских магазинах.