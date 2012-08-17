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Политика

17 августа 2012, 13:04

Власти Москвы разберутся с торговлей в подземных переходах

торговля пешеходные переходы власть Сергей Собянин

На совещании по оперативным вопросам руководство Москвы обсудило ход ремонта в подземных переходах, администрирование торговых точек в них, а также запись детей в спортивные школы через портал госуслуг

Столичные власти наведут порядок в торговле в подземных переходах. Такое заявление он сделал мэр Москвы Сергей Собянин, инспектируя результаты ремонта подземного перехода на Садовом кольце между ЦДХ и парком Горького.

"В этом году мы провели большую работу по приведению в порядок подземных переходов. Буквально в течение месяца поменяли около 10 тысяч светильников, убрали надписи, выложили плитку. Следующим этапом станет наведение порядка в торговле в переходах", - цитирует мэра "Интерфакс".

По словам Собянина, несмотря на принимаемые меры, в этой области очень много проблем. В частности, "Гормост" сдает под торговлю места в пять раз дешевле, чем в среднем на рынке. "Это значит, что маржа просто попадает в руки всяких жуликов", - подчеркнул мэр.

Напомним, в ближайшее время планируется ужесточение режима безопасности в подземных переходах. Их оснастят видеокамерами, средствами оповещения о чрезвычайных ситуациях, датчиками дыма, пожарной сигнализацией, также будет введено дежурство охранников.

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