Вендинговые аппараты в Москве начнут продавать молоко

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На московских улицах появятся вендинговые апараты с молоком и молочной продукцией, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике. Право торговли через них можно приобрести на аукционах.

На электронные аукционы выставлено право торговли через 27 торговых автоматов "Молоко, молочная продукция", расположенных во всех округах столицы. Стартовая цена составляет от 1,6 тысячи до 2 тысяч рублей в зависимости от локации.

Площадь земельного участка, на котором будет устанавливаться торговый автомат, составляет четыре квадратных метра.

Электронные аукционы пройдут 13 июля. Подать заявку на участие в аукционе можно до 8 июля. Срок договора составит 5 лет.

В начале месяца 18 компаний получили право торговли в 58 городских киосках на электронных торгах. Самым популярным киоском со специализацией "Овощи и фрукты" стал объект в районе Москворечье-Сабурово – превышение стартовой цены составило 350 процентов.

Наиболее привлекательным для предпринимателей киоском со специализацией "Цветы" оказался объект с локацией в районе Братеево на юге Москвы. В борьбе за него участники торгов повысили стартовую цену на 440 процентов.