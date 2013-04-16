Автоматы по продаже продуктов появятся прямо на улицах Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Автоматы с кофе, снеками, водой, прессой и молоком могут появиться прямо на улицах Москвы. Операторы вендинговой торговли уже предложили городу около 4,5 тысяч адресов для их размещения. Возможно, они будут группироваться в лоты по десять штук, сообщил на пресс-конференции глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Право на размещение автоматов в той или иной точке городского пространства будет определяться с помощью аукционов, при этом место в центральной части города будет стоить дороже, чем на окраине. А внешний вид уличных автоматов будут прорабатывать совместно с Москомархитектуры.

В то же время будет расширяться ассортимент вендинговой торговли, заметил президент Национальной ассоциации автоматизированной торговли Борис Белоцерковский. По его словам, в столице могут появиться автоматы с аптечными нерецептурными товарами. Этот вопрос сейчас рассматривается в правительстве города.

Что бы ни продавали в автоматах, важно делать их устойчивыми к капризам погоды и действиям вандалов. Впрочем, по словам Белоцерковского, статистика по порче уличных автоматов обнадеживает. Например, в столичном парке Горького зафиксировали лишь единичные случаи вандализма: мошенники клали устройство на бок, чтобы вытащить из него напиток. Что же касается точек вендинговой торговли в закрытых помещениях, здесь наибольшее число проблем вызывается сотрудниками службы охраны.