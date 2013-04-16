Вендинг ежегодно будет приносить московскому бюджету 800 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Вендинговая торговля будет ежегодно приносить в московскую казну около 800 млн рублей. Об этом на пресс-конференции заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, сейчас в городе действует около 15 000 торговых автоматов. Как правило, они размещаются в торговых и офисных центрах, владельцы аппаратов также арендуют помещения в коммерческих организациях. Но уже через три года количество торговых автоматов в столице достигнет 90 000, говорится на сайте информационного центра правительства Москвы.

Городские власти составили перечень товаров, которые с 2014 года будут продаваться через автоматы. В предварительный перечень попали молоко, горячие напитки, вода, горячее питание, снэки, прохладительные напитки, цветы и пресса.

Правда, одной из главных проблем вендинга остается проблема вандализма.