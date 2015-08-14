Врачи-инфекционисты рассказали, почему не стоит покупать старую мебель

Врачи-инфекционисты не рекомендуют покупать старую мебель

Количество предложений по покупке подержанной мебели в интернете зашкаливает. Спрос на бывшие в употреблении диваны, кровати, кресла и шкафы не снижается. Однако врачи-инфекционисты предупреждают – через купленные с рук предметы мебели можно подхватить инфекцию.

"Это могут быть, в первую очередь, кишечные инфекции, а во-вторых – всем нам известная в этом году мышиная лихорадка. Неизвестно, где эта мебель вообще стояла. Может быть, на даче фекалии и испражнения мышей и крыс на нее попадали", – рассказала телеканалу "Москва 24" врач-инфекционист Людмила Русланова.

Этим список опасностей не ограничивается: можно заразиться и экземой, и туберкулезом. Кроме того, в доме могут завестись клопы.

Медики предупреждают – спокойно лежать на приобретенном по объявлению диване можно только после дезинфекции. Впрочем, ценителей редких предметов интерьера не останавливает.

Все большую популярность набирают распродажи мебели из столичных кафе и ресторанов. Порой отыскать на них можно совершенно уникальные, штучные предметы. Кроме того, мебель, которую рестораторы приобретали за тысячи евро, можно купить с огромной скидкой.

Внешний вид бывшей в употреблении мебели – главный критерий цены. Пятно на обивке, например, – это обоснованный повод для торга. Только стоит заранее узнать, во сколько обойдется химчистка и выведется ли пятно вообще.