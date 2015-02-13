Для выплаты компенсаций владельцам киосков нет юридических оснований - Немерюк

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Московские власти пока не видят возможности предоставить компенсации владельцам киосков, сообщил M24.ru глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

13 февраля глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил в ходе приема граждан в общественной приемной правительства, что добросовестные предприниматели должны получать компенсации за закрытие киосков региональными властями. С такой проблемой к министру обратился владелец одного из киосков столицы. По словам предпринимателя, три года назад он уже потратил 2 млн рублей на приведение киоска к новым требованиям правительства города, а теперь московские власти приняли решение снести все старые ларьки до 2016 года.

"Мы обсуждали этот вопрос с Ассоциацией киоскеров. Мы обсуждали этот вопрос и с коллегами из московской мэрии. Они сказали, что готовы максимально учитывать издержки, понесенные владельцами киосков. У нас есть соображения по этому поводу относительно изменений в законодательство", - добавил министр.

Между тем, по словам Алексея Немерюка, столичные власти не расторгают договоры с предпринимателями досрочно. "Мы не сносим объекты, по которым есть договорные отношения, - уточнил он. - Поэтому юридически о компенсациях не может быть и речи".

Чиновник отметил, что позиция Минэкономразвития пока не до конца понятна, однако столичные власти готовы проработать предложения федеральных коллег. "Совместно с Министерством экономического развития проработаем эту позицию и обменяемся на этот счет мнениями, потом уже будет понятно, в каком направлении продолжать работу", - пояснил чиновник.

Напомним, ранее Алексей Немерюк сообщал, что в рамках пилотного проекта в центральной части города установят 50 новых киосков. По словам руководителя ведомства, их будут сдавать в аренду на пять лет за 1 миллион рублей с рассрочкой. Изготавливаться киоски будут за счет города. Аукционы на право аренды будет проводить департамент по конкурентной политике.

Отметим, на заседании президиума правительства Москвы, где утвердили антикризисный план, решили провести эксперимент по предоставлению нестационарных торговых объектов в центре столицы "под ключ" без взимания с арендаторов их стоимости. Ранее сообщалось, что город заменит все торговые киоски на ларьки нового образца. Замену проведут за счет города, а сами киоски будут сдавать предпринимателям в аренду. При этом демонтируют только те палатки, у владельцев которых истек договор аренды земли.

Анатолий Федотов