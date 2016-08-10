На столичных аукционах разыграли 275 точек торговли арбузами и дынями

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На столичных аукционах разыграли 275 мест для торговли арбузами и дынями, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Самыми популярными оказались бахчевые развалы на востоке города, где за одну торговую точку боролись сразу шесть участников. По словам главы московского департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, на один лот в среднем претендовали три-четыре участника, а стартовая цена в ходе торгов увеличилась примерно на 174 процента.

"В ходе последней торговой сессии реализовано 53 права на размещение бахчевых развалов, расположенных в четырех округах", – пояснил Дегтев.

Согласно результатам торговых сессий, в этом году ежемесячная стоимость одного квадратного метра на бахчевых развалах составляет от 2,2 до 24,1 тысячи рублей.

"Высокая конкуренция на торгах свидетельствует о готовности предпринимателей участвовать в открытых конкурсных процедурах. Они принимают предложенные городом условия работы. "Бахчевые" аукционы начались в прошлом году. В них приняли участие около 1400 предпринимателей. На один лот претендовали в среднем пять участников. Среднее превышение аукционной стоимости составило около 150 процентов", – подчеркнул глава департамента.

Победитель аукциона сможет торговать арбузами и дынями на территории площадью четыре квадратных метра с августа по сентябрь, заключив соответствующий договор сроком на пять лет.