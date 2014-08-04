В Москве открываются арбузные развалы

4 августа в Москве открывается сезон продажи отечественных арбузов. Как рассказал каналу "Москва 24" руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, в понедельник в городе открываются около 500 точек продажи бахчевых из Астрахани и Волгограда.
Официальной даты открытия сезона торговли арбузами в столице не существует: их можно купить и в июле, но как правило это привозные плоды из Ирана или Египта. К началу августа поспевают отечественные арбузы, а бахчевые развалы уже традиционно открывают после дня ВДВ.
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В этом году при выборе места для торговых точек учитывались пожелания префектур. А вот изменения в правила торговли "полосатыми" не вносились. Развалы должны располагаться в 10 метрах от проезжей части или дальше, арбузы и дыни следует хранить не на земле, а на поддонах, поднятых над землей на 15 сантиметров, а от дождя и солнца укрывать тентом. Каждую точку продаж нужно оборудовать весами и урной, а товар снабдить ценниками с подписью и печатью предпринимателя.
Однако, как уже сообщало издание М24.ru, в городе появляются и точки нелегальной торговли арбузами. На таких развалах, которые часто открываются возле магазинов, работают продавцы без медицинских книжек и реализуется товар, не прошедший проверку инспекторов Россельхознадзора.
В Подмосковье торговать арбузами начали уже в минувшую пятницу: 1 августа в области появились более 650 точек продажи бахчевых. Цена за килограмм арбуза составила от 9 до 35 рублей, а цена дыни – от 15 до 110 рублей.
Правильные арбузыСоветы покупателям арбузов просты. Не следует жадничать и выбирать бахчевые слишком большого размера: в процессе их выращивания могли использоваться химические удобрения. Впрочем, совсем маленькие арбузы – тоже не лучший выбор, оптимальный вес – 5-7 килограммов.
Специалисты рекомендуют обращать внимание на хвостик арбуза: у спелого плода он должен быть сухим и желтоватым. Еще один традиционный метод определения спелости - постучать по арбузному боку: если звук гулкий, арбуз зрелый.
Фото: Агентство "Москва"
Светлое пятно на зеленом боку обычно является показателем сладкой мякоти, как и приплюснутая форма арбуза.
Белые и желтоватые прожилки в арбузных дольках, гладкая поверхность мякоти и легкий фиолетовый отлив – тревожные признаки: возможно, ваша покупка содержит много нитратов. Чтобы проверить, не опасен ли такой арбуз, можно положить его ломтик в стакан с водой на четверть часа и посмотреть, не окрасится ли жидкость в розовый цвет. Если окрасилась – вредных веществ больше, чем следует.