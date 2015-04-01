В Москве заработали региональные ярмарки

1 апреля в столице заработали региональные ярмарки, сообщает телеканал "Москва 24". Небольшие рынки с продуктами из разных городов организовали на 15 площадках.

На ярмарках реализовывает продукцию из Ивановской, Воронежской, Липецкой, Вологодской областей, Дагестана, Алтая и других регионов. По одной региональной ярмарке открыли в центре, на юге и юго-востоке, на западе и северо-западе. Три заработали на севере, четыре на востоке, еще три на юго-западе города.

улица Новослободская, вл. 28–34/2 (ЦАО);

Бескудниковский бульвар, вл.12 (САО);

улица Часовая, вл. 11–13 (САО);

проезд Березовой рощи, вл. 3 (САО);

Семеновская площадь, вл. 4 (ВАО);

улица Новокосинская, вл. 31/4 (ВАО);

Зеленый проспект, вл. 81 (ВАО);

улица Суздальская, вл. 11 (ВАО);

Волжский бульвар, вл. 54 (ЮВАО);

Шипиловский проезд, вл. 39 (ЮАО);

улица Сеславинская, вл. 12 (ЗАО);

улица Профсоюзная, вл. 41 (ЮЗАО);

Нахимовский проспект, вл. 51/21 (ЮЗАО);

бульвар Дмитрия Донского, вл. 9 (ЮЗАО);

Пятницкое шоссе, вл. 18 (СЗАО).

Как будут работать столичные ярмарки выходного дня

3 апреля в столице возобновят работу традиционные ярмарки выходного дня. Всего в этом году заработает 116 ярмарок:

Центральный округ – 9 ярмарок

Северный округ – 7 ярмарок

Северо-Восточный округ – 14 ярмарок

Восточный округ – 12 ярмарок

Юго-Восточный округ – 14 ярмарок

Южный округ – 14 ярмарок

Юго-Западный округ – 13 ярмарок

Западный округ – 13 ярмарок

Северо-Западный округ – 7 ярмарок

Зеленоградский округ – 3 ярмарки

Троицкий и Новомосковский округа – 10 ярмарок

Узнать адрес ближайшей к вам ярмарки можно здесь.

Сейчас для участия в ярмарках выходного дня подали уже около 24 тысяч заявок, а это вдвое превышает число заявок прошлого года. В этом году половина торговых мест выделят физическим лицам (фермерам, садоводам и огородникам). Остальные места распределят между индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

Раньше фермеры не могли перепоручить торговлю своим родственникам: они обязаны были сами стоять за прилавком. Эти проблемы были учтены. "Если по каким-то причинам вы не можете торговать в один из дней, может приехать ваш близкий родственник и, предъявив документы, торговать на вашем месте. Что касается индивидуальных предпринимателей, они могут приводить дополнительное количество продавцов, которые будут торговать под вывеской данного ИП. Но предупредить об этом нужно за 2 недели", – сказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Как забронировать место на ярмарке выходного дня

Фермерам и юрлицам предоставят одинаковое количество мест на ярмарках выходного дня. Торговые места будут предоставляться бесплатно. Таким образом планируется привлечь на ярмарки выходного дня большее число производителей из российских регионов и повысить доступность реализуемых товаров для населения.

Напомним, на ярмарках уже несколько лет москвичи покупают фермерские овощи, фрукты и другие продовольственные товары. При этом запрещено продавать алкоголь, табачные изделия, парфюмерно-косметические товары, детское питание, мясо и рыбу без заводской обработки и ряд других товаров. Такие рынки работают по пятницам, субботам и воскресеньям.

Подать заявку на участие в ярмарке может любой гражданин нашей страны, который ведет свое фермерское хозяйство, занимается садоводством или огородничеством. Места предоставляются в порядке очередности подачи заявок.

Фермеры, подавшие заявки, но не получившие места на ярмарках, включаются в лист ожидания. В случае освобождения места им предложат поучаствовать в конкурсе на его замещение: место получит тот фермер, кто первым откликнется на предложение. При этом заявитель может получить места не только в указанных им районах, но и на других площадках.

Ранее сообщалось, что 11 регионов подтвердили свое согласие на участие в региональных ярмарках в столице и готовы начать работу уже в апреле. Всего соглашение о ярмарочной деятельности в Москве подписано 23 регионами России.

Среди будущих участников ярмарочной торговли в Москве – 20 сельскохозяйственных предприятий, 169 фермерских хозяйств, 9 пищевых и перерабатывающих предприятий и другие. Для семейных хозяйств будут выделены специальные места.