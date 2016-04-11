Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культурное наследие

11 апреля 2016, 19:28

Уникальную панораму Москвы XIX века выставят на аукцион

торги аукцион культурное наследие Sothebys

Фото: sothebys.com

Sotheby's выставит на торги круговую панораму Москвы 1867 года. Как сообщается в релизе аукционного дома, уникальное панорамное изображение Москвы с охватом в 360 градусов состоит из 16 фотоснимков сделанных с колокольни храма Христа Спасителя.

Общая длина панорамы превышает шесть метров. Данная панорама является одним из самых больших и лучших по качеству панорамных видов Москвы, сделанных в XIX веке.

На внутренней стороне альбома размещена крупная альбомная фотография храма Христа Спасителя, а на обложке – название на русском языке. В некоторых местах бумага со временем выцвела и покрылась небольшими пятнами. Переплет альбома удалось восстановить до оригинального состояния.

Этот альбом в 1868 году известный русский промышленник Козьма Терентьевич Солдатенок преподнес в дар Луизе и Людвигу Кноп. Людвиг Кноп был крупным торговцем хлопком и известным предпринимателем из Бремена, основавшим в 1840 году первую в России механизированную фабрику по производству хлопчато-бумажных тканей.

Авторами панорамы считаются фотографы Мартин Шерер и Георг Набхольц. В 1860-е годы они открыли фото-ателье в Москве, где создавали крупно-форматные фотографиям города и портретные снимки.

Торгов аукционного дома Sotheby's пройдет 28 апреля. Начальная стоимость панорамы по информации СМИ составляет три миллиона рублей.

Изображения высокого разрешения доступны здесь.

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать