Уникальную панораму Москвы XIX века выставят на аукцион

Фото: sothebys.com

Sotheby's выставит на торги круговую панораму Москвы 1867 года. Как сообщается в релизе аукционного дома, уникальное панорамное изображение Москвы с охватом в 360 градусов состоит из 16 фотоснимков сделанных с колокольни храма Христа Спасителя.

Общая длина панорамы превышает шесть метров. Данная панорама является одним из самых больших и лучших по качеству панорамных видов Москвы, сделанных в XIX веке.

На внутренней стороне альбома размещена крупная альбомная фотография храма Христа Спасителя, а на обложке – название на русском языке. В некоторых местах бумага со временем выцвела и покрылась небольшими пятнами. Переплет альбома удалось восстановить до оригинального состояния.

Этот альбом в 1868 году известный русский промышленник Козьма Терентьевич Солдатенок преподнес в дар Луизе и Людвигу Кноп. Людвиг Кноп был крупным торговцем хлопком и известным предпринимателем из Бремена, основавшим в 1840 году первую в России механизированную фабрику по производству хлопчато-бумажных тканей.

Авторами панорамы считаются фотографы Мартин Шерер и Георг Набхольц. В 1860-е годы они открыли фото-ателье в Москве, где создавали крупно-форматные фотографиям города и портретные снимки.

Торгов аукционного дома Sotheby's пройдет 28 апреля. Начальная стоимость панорамы по информации СМИ составляет три миллиона рублей.

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