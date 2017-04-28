Нефтяники хотят перевести уплату акциза на бензин на АЗС

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) подняли вопрос оплаты акциза на топливо, сообщает газета "Известия".

В частности, они хотят перенести уплату акциза на владельцев автозаправочных станций (АЗС). Предприятия, принадлежащие вертикально-интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК), обратились с письмом по этому поводу к президенту Владимиру Путину. Это произошло из-за того, что с 1 апреля 2016 года акцизы выросли.

Как сообщил один источник в отрасли, этот вопрос поднимали нефтяники больше года назад, но Минфин не поддержал эту идею. Второй источник рассказал, что вопрос находится на рассмотрении ведомств, и не исключено, что решение будет принято в пользу переноса.