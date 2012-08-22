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Москва 24

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22 августа 2012, 12:50

В Москве повысились цены на топливо

топливо рост цен

На московских заправках в очередной раз подорожало топливо. Теперь литр 92-го бензина стоит порядка 28-ми рублей, а 95-й - до тридцати с половиной рублей за литр. По оценкам экспертов, это не последнее повышение цен на нефтепродукты в текущем году

Автомобильное топливо на московских заправках подорожало. Первой цены повысила компания ЛУКОЙЛ. Теперь за литр 92-го бензина придется заплатить на 25 копеек больше. 95-й бензин вырос в цене на 50 копеек - до 30,5 рублей за литр. Столько же стоит и дизтопливо.

Это первый взлет цен на заправках с конца апреля. Эксперты указывают, что основная волна подорожания грядет осенью, передает телеканал "Москва 24".

В качестве основных причин рост цен указываются: рост спроса на топливо после сезона отпусков, рост цен на нефть на мировом рынке, рост акцизов на топливо и административный фактор.

Относительно последнего аналитики напоминают, что топливо в течение зимы и двух весенних месяцев не дорожало, не исключено, что топливным компаниям просто запретили это делать, и теперь они намерены получить упущенную выгоду.

По прогнозам, к концу этого года цены на топливо могут вырасти на 2 – 2,5 рубля за литр.

Между тем, по данным печатных изданий, рост цен зафиксирован и в регионах. В частности, указывается, что бензин и дизтопливо стали дороже в Тверской, Калужской, Липецкой, Смоленской, Тульской, Брянской, Тамбовской и Курской областях.

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