Цены на бензин могут снизиться к концу года

Бензин в России может подешеветь

Оптовые цены на бензин начали снижаться. Больше всего подешевели марки "Премиум-95" и "Регуляр-92". А вот розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95, напротив, выросли на пять копеек. Ситуацию в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировал глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

"Розничные цены на бензин с начала года выросли примерно на один рубль, а оптовые – на десять тысяч рублей за тонну. Оптовые цены очень волатильные, так как этот рынок нефтяными компаниями практически монополизирован. Розничный рынок, наоборот, конкурентный, а это именно тот фактор, который сдерживает цены. Поэтому розничные цены меняются очень плавно, то есть такого резкого снижения, как сейчас наблюдается в опте, нет", – объяснил Аркуша.

По мнению эксперта, розничные цены на бензин сейчас вряд ли будут расти, а к концу года возможно и небольшое снижение.

"У нас нет факторов. которые могли бы привести к глобальному снижению цен. В стране наблюдается ежегодный рост налоговой нагрузки, высокий уровень инфляции и так далее. Несмотря на это, топливный рынок растет существенно ниже, чем темпы инфляции", – добавил Аркуша.

За неделю выросли потребительские цены на бензин

Ранее m24.ru сообщало, что на заправках предложили разрешить продажу алкоголя. Как считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), такая мера может предотвратить рост цен на бензин.

Торговлю спиртным на АЗС запретили в 2011 году. После этого прибыль заправочных станций упала на 15–20 процентов. В РСПП уверены, что отмена запрета топливо не удешевит, однако позволит компаниям удерживать цены на бензин.