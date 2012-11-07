Переход на новое топливо в России могут отложить на год

Фото: ИТАР-ТАСС

Введение запрета на использование в России топлива низких экологических классов для нефтекомпаний, не успевающих ввести на НПЗ установки для выпуска высококачественного топлива, может быть перенесено на год.

По словам замглавы Минфина Сергея Шаталова, компании "фактически вынудили подписать трехстороннее соглашение по модернизации". "Возможно, для них это будет сдвиг на год", - цитирует чиновника РИА Новости.

Минэнерго настаивает на запрете оборота топлива "Евро-2" с января.

Между тем в Москве, согласно планам, все автозаправки перейдут на топливо стандарта "Евро-4" с 1 марта 2013 года.

По подсчетам экспертов, введение нового топлива должно снизить вредные выбросы автотранспорта на 50 тысяч тонн к концу 2013 года.

В Европе стандарт "Евро-4" был введен 8 лет назад. В таком топливе концентрация вредных веществ на 65% – 70% ниже, чем в "Евро-3".