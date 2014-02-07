Нефтяники предложили перевести автобусы на газомоторное топливо

В России могут ввести нормы потребления бензина

Союз нефтегазопромышленников России предложил ввести нормы потребления бензина и создать социальные заправки, на которых бензин можно будет покупать на 30-40% ниже рыночной стоимости. Специалисты предсказывают резкий рост цен на ходовые "Аи92" и "95", сообщает радио "Москва FM".

Президент союза Геннадий Шмаль предлагает перевести транспорт в Москве и других крупных мегаполисах на газомоторное топливо. "Особенно это касается автобусных парков, самосвалов, грузовых машин. Это позволит оздоровить экологическую обстановку в городе", - говорит он.

По прогнозам экспертов, цены на бензин в России могут вырасти на 10%. Первый скачок ожидается уже в начале весны. Отчасти это связано с плавающим курсом рубля и с плановым увеличением акцизов на топливо на 5-6%.