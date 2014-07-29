Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю пока закрыто - ГИБДД

Фото: M24.ru

Алабяно-Балтийский тоннель остается закрытым для движения автомобилей четвертый день подряд, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

В ведомстве не уточнили, когда собираются открывать односторонний проезд по тоннелю.

Напомним, что проезд по тоннелю закрыт из-за ремонта. Ранее сообщалось, что скорость движения по Алабяно-Балтийскому тоннелю снизили до 40 километров в час. Решение было принято по техническим причинам. Скоростной режим изменили временно, но сроки действия ограничений не уточняются.

Алабяно-Балтийский тоннель является частью Северо-Западной хорды. Он проходит под Ленинградским проспектом и соединяет улицы Алабяна и Большую Академическую.

Что касается строительных работ на Алабяно-Балтийском тоннеле, то их завершат до декабря 2014 года. Одностороннее движение по тоннелю было частично запущено в сентябре 2013 года.