В Москве прошли международные учения по борьбе с ядерным терроризмом

Фото: ИТАР-ТАСС

Международные показательные учения по противодействию актам ядерного терроризма прошли в Москве. В них приняли участие делегации из 58 стран, а также представители МАГАТЭ, Интерпола, Управления ООН по борьбе с наркотиками и организованной преступностью.

В ходе учений были продемонстрированы передовые разработки Минобороны и Росатома в области обнаружения ядерных материалов и радиоактивных веществ, сообщает "Интерфакс". Кроме того, гостям показали работу спецподразделений ФСБ и аварийно-технических формирований Росатома по противодействию угрозам ядерного терроризма и ликвидации их последствий.

По итогам был проведен "круглый стол", в ходе которого участники обменялись мнениями о совершенствовании мер борьбы с ядерным терроризмом. В частности, была отмечена необходимость создания эффективных механизмов изъятия из незаконного оборота ядерных материалов.

Значимость учений подчеркнул и президент России Владимир Путин. В своем обращении к участникам он отметил, что такие мероприятия важны для обеспечения защищенности и надежности работы атомных объектов, а также для расширения международного сотрудничества в этой сфере.