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Жизнь в мире

25 июля 2012, 05:28

Премьера фильма о Бэтмене началась с минуты молчания

терроризм премьеры жизнь в мире

Московская премьера новой саги о Бэтмене прошла при усиленных мерах безопасности. Это было вызвано трагедией в американском штате Колорадо

Премьера фильма о Бэтмене "Темный Рыцарь: Возрождение легенды" в столичном кинотеатре "Октябрь" началась с минуты молчания в память о трагедии в США, где на премьерном показе киноленты были застрелены 12 человек и 58 ранены.

Перед началом сеанса зрителям зачитали обращение режиссера фильма Кристофера Нолана.

"Я верю, что кино является одним из великих видов искусства, а сопереживание вместе с окружающими при просмотре разворачивающейся на большом экране истории важно тем, что приносит радость. Кинотеатр - мой дом, и сама мысль о том, что кто-то таким жестоким образом осквернил это вселяющее надежду место, ужасает", - говорится в обращении Нолана.

После этого зрители встали и почтили память погибших минутой молчания, сообщает РИА Новости. Через несколько минут начался фильм.

Напомним, трагедия произошла 20 июля в кинотеатре американского штата Колорадо. Вскоре после начала премьеры фильма злоумышленник в противогазе вошел в кинозал через запасной выход, пустил слезоточивый газ, а затем открыл огонь по зрителям. В результате погибли 12 человек, ранены еще 58 посетителей кинотеатра, 11 человек находятся в критическом состоянии. Подозреваемый 24-летний Джеймс Холмс при задержании назвал себя кинозлодеем Джокером - заклятым врагом Бэтмена.

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