В Великобритании предлагают вернуть смертную казнь для террористов

Фото: ТАСС/Zuma\Emmanuele Contini

Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP) предлагает вернуть смертную казнь за террористическую деятельность, сообщает газета "Известия" со ссылкой на члена партии и депутата Европарламента от Великобритании Дженис Эткинсон.

Если достаточное число британцев потребуют восстановления смертной казни, то в стране может быть проведен референдум, подчеркнули в партии.

Полиция Манчестера работает в усиленном режиме после теракта, произошедшего 22 мая на стадионе "Манчестер Арена", унесшего жизни 22 человек. Уровень террористической опасности в стране повышен до "критического".