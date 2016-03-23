Матчи Евро-2016 могут пройти без зрителей

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Матчи чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции могут пройти без зрителей. Это связано с повышенным риском террористической угрозы, пишет The Guardian.

"Чемпионат Европы нельзя задержать или отложить. Мы не исключаем, что игры турнира могут пройти без зрителей", – заявил вице-президент УЕФА Джанкарло Абете.

Всеобщая обеспокоенность безопасностью во время грядущего Евро связана со вчерашними терактами в Брюсселе.

Напомним, утром 22 марта в аэропорту Брюсселя прогремело два взрыва. По некоторым данным, перед этим была слышна стрельба и крики на арабском языке. Сообщалось, что взрыв произошел возле стойки авиакомпании American Airlines, однако позже перевозчик опроверг эту информацию.

Несколько авиакомпаний отменили рейсы в Брюссель

Затем взрыв прогремел в метро города. Предположительно, бомба взорвалась на станции Мальбек, расположенной в зоне "европейского" квартала. Федеральная прокуратура Бельгии официально заявила, что взрывы в аэропорту и в метро Брюсселя являются терактами. А ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде других стран).

В настоящее время уровень террористической угрозы в Бельгии поднят до максимального, четвертого, при котором закрываются школы и детские учреждения. Все рейсы отменены, с аэропортом прервано железнодорожное сообщение. Закрыты общественные заведения, остановлено метро и общественный транспорт в центре города.