Сегодня в СМИ: Wi-Fi в аэропортах, продажа ЦУМа и отказ от КАСКО

Путин приказал уничтожить всех причастных к трагедии над Синаем

Самолет A321 компании "Когалымавиа", на котором находились 224 человека, разбился 31 октября в результате теракта. Это установили эксперты Федеральной службы безопасности, выяснив, что на борту лайнера сработала бомба, эквивалентная по мощности 1 кг тротила, сообщает "Коммерсантъ".

Узнав об этом от директора ФСБ Александра Бортникова, Владимир Путин заявил, что все причастные к теракту будут установлены поименно, а спецслужбы найдут и покарают их в любой точке планеты.

Военным дано указание наращивать удары по позициям боевиков "Исламского государства" (запрещенная организация на территории РФ), а дипломатам – искать союзников. Тем временем органы власти усиливают требования к безопасности на транспорте.

Зарплаты молодых и зрелых специалистов сравнялись

Различие между зарплатой молодого и взрослого специалиста на российском рынке труда за последние 15 лет практически исчезло, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследования Высшей школы экономики.

При этом экономическое положение молодых мужчин улучшилось в большей степени, чем экономическое положение женщин: зарплатный разрыв по сравнению с взрослыми работниками у мужчин сократился на 18 процентов, а у женщин – на 9 процентов.

Гендиректор "Микрона" Геннадий Красников о развитии микроэлектроники в России

Один из крупнейших в России и СНГ производителей микроэлектроники "НИИМЭ и Микрон" планирует строительство фабрики по производству интегральных схем 28 нм, которые сейчас выпускают мировые лидеры – Intel, Samsung, TSMC.

В интервью "Коммерсанту" гендиректор "Микрона" Геннадий Красильников рассказал, почему за государственным финансированием новой фабрики было решено обратиться напрямую к Владимиру Путину, зачем использовать только отечественные чипы в национальной платежной системе "Мир" и как развивать микроэлектронику в стране, где отсутствует массовое производство оборудования и вычислительной техники.

Совладельцем ЦУМа может стать Юрий Ширманкин с партнерами

Спустя восемь месяцев переговоров мэрия Москвы нашла покупателя на 30 процентов помещений торгового центра ЦУМ, сообщает "Коммерсантъ".

Заявку на участие в аукционе подала компания, подконтрольная экс-управляющему директору инвесткомпании А1 Юрию Ширманкину и совладельцам УК "Альта" Денису Избрехту и Алексею Каверину.

Потенциальная сделка обойдется партнерам более чем в 4,5 млрд рублей, выплатить которые можно будет в рассрочку.

Бывший топ-менеджер Ginza Project открывает сеть закусочных

Бывший топ-менеджер Даниловского рынка в Москве и ресторанного холдинга Ginza Project Максим Попов запускает сеть пельменных со средним чеком 220 рублей, пишет "Коммерсантъ".

На начальном этапе проект потребует около 20 млн рублей вложений. В столице пельмени вне дома едят неохотно, а чтобы новая сеть оказалась безубыточной, каждое заведение должно кормить 150 человек в день.

Российские туристы не готовы менять Египет на Сочи

До официального подтверждения версии о теракте над Синайским полуостровом 40 процентов россиян, купивших путевки в Египет, были готовы поменять направление с доплатой, 30 процентов – отказаться от поездки, еще 30 процентов занимали выжидательную позицию, пишут "Ведомости" со ссылкой на заявление вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина.

Как они поведут себя теперь, пока не ясно: наиболее активная фаза продаж новогодних туров длится с середины ноября до первой недели декабря. Но у тех, кто уже перебронировал туры, популярностью пользовались Израиль, Таиланд, Индия, Вьетнам, перечисляет он.

Туры в Египет составляли 30 процентов всего российского рынка выездного туризма, а в регионах – до 80 процентов, напоминает Горин, поэтому ситуация для туристических и авиакомпаний будет сложной.

"Максимателеком" построил WiFi-сеть в аэропорту Шереметьево

"Максимателеком", с 2013 года предоставляющий WiFi-доступ в интернет в московском метро, открыл WiFi-cеть Aura в терминалах С, D, E и F аэропорта Шереметьево, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя компании Илью Грабовского.

По словам Грабовского, в отличие от WiFi в метро с декабря 2016 года интернет-доступ в «Шереметьево» с 15-й минуты работы будет платным. Тарифы он обещал назвать позднее, отметив, что они будут ниже, чем в большинстве европейских аэропортов.

Solvers Олега Малиса вложит до $150 млн в строительство второй очереди башни "Империя"

Девелопер Solvers Estate (входит в ГК Solvers Олега Малиса) до конца года может приступить к строительству второй очереди башни "Империя" в деловом центре "Москва-сити", рассказал "Ведомостям" представитель компании.

По его словам, на участке № 4 компания планирует возвести многофункциональный комплекс на 105 000 квадратных метров, который будет включать в себя офисы, апартаменты, бутик-отель под управлением международной гостиничной сети (ее оператор пока не выбран), ритейл и паркинг.

Россияне начали отказываться от автополисов

Рынок автокаско сократится по итогам года – впервые с кризисного 2009-го. Водители экономят на полисах, которые дорожают вслед за машинами и запчастями, сообщает РБК.

В своем исследовании аналитики рейтингового агентства RAEX во главе с Натальей Данзурун пишут, что объем страховых премий по каско (получаемая страховщиками плата за полисы) сократится в 2015 году по сравнению с 2014-м на 17,5 процентов, или примерно на 40 млрд рублей.

Аэропорты и АЭС взяли под усиленную охрану

В связи с терактом на борту A321 дополнительные силы полиции появятся в аэропортах, на АЭС и на митингах, пишет РБК.

Долго работать в таком режиме силовики не смогут: сказывается сокращение финансирования и отсутствие кадров. Усилить внутреннюю безопасность в стране потребовал от силовиков президент Владимир Путин.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, это поручение было дано на совещании поздно вечером в понедельник, 16 ноября, после доклада о том, что причиной крушения самолета А321 над Синаем стал теракт.

Днем во вторник министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что МВД и ФСБ не только продолжат разыскивать предполагаемых террористов, но и усилят меры безопасности в "местах массового скопления сограждан". На всех атомных электростанциях страны уже усилены меры безопасности.

У каждого московского депутата будет комната отдыха с душевой и диваном

Пока лишь половина депутатов Мосгордумы смогла перевезти свои вещи из здания на Петровке, 22, в новый, более просторный дом в Страстном переулке, пишет "МК".

Специально для депутатов в историческом комплексе построили "новодел" - пятиэтажный монолит из стекла и бетона с подземной автостоянкой на 99 автомобилей. Теперь у каждого депутата будет не только отдельный кабинет (площадью 28 кв. м), но и комната отдыха с диваном, шкафом и душевой кабиной.