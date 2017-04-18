Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля 2017, 13:07

Безопасность

Полицейские Ирака сообщили о ликвидации одного из главарей ИГ

Фото: ТАСС/Zuma/Ssgt. Alex Manne

Полиция Ирака сообщила о ликвидации в Мосуле одного из главарей террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Террорист из "Исламского государства" был известен по прозвищу Абу Хаджир ар-Руси. Возможно, он был выходцем из России, однако силовики пока не назвали настоящего имени и гражданства террориста.

По словам главы иракской полиции, генерал-лейтенанта Раеда Шакера, боевика уничтожили ракетным ударом, нанесенным по его штабу в западной части Мосула.

Ранее Ирак объявлял о ликвидации Абу Мария ар-Руси, курировавшего в ИГ сферу нефтепродуктов, и военного командира Абу Мухаджира ар-Руси. Они тоже предположительно были выходцами из России.

17 апреля под Мосулом был уничтожен один из старших помощников главаря "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Боевик по прозвищу аль-Кавкази был убит неизвестными возле своего дома в населенном пункте Талль-Афар в провинции Найнава (в 35 километрах к юго-западу от Мосула). В связи с этим событием боевики прочесывали городские кварталы в поисках вероятных убийц.
терроризм террористы Ирак ИГ жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика