Полицейские Ирака сообщили о ликвидации одного из главарей ИГ

Фото: ТАСС/Zuma/Ssgt. Alex Manne

Полиция Ирака сообщила о ликвидации в Мосуле одного из главарей террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Террорист из "Исламского государства" был известен по прозвищу Абу Хаджир ар-Руси. Возможно, он был выходцем из России, однако силовики пока не назвали настоящего имени и гражданства террориста.

По словам главы иракской полиции, генерал-лейтенанта Раеда Шакера, боевика уничтожили ракетным ударом, нанесенным по его штабу в западной части Мосула.

Ранее Ирак объявлял о ликвидации Абу Мария ар-Руси, курировавшего в ИГ сферу нефтепродуктов, и военного командира Абу Мухаджира ар-Руси. Они тоже предположительно были выходцами из России.