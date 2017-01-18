Кандидат в постпреды США при ООН считает Россию союзником в борьбе с терроризмом

Фото: Douliery Olivier/ABACA USA/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Никки Хейли считает Россию союзником в борьбе с терроризмом, сообщает РИА Новости.

На слушаниях в сенате, где обсуждается ее кандидатура на должность постпреда, она подчеркнула, что Вашингтон и Москва находятся на одной стороне в борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство".

По ее словам, США не поддерживает ситуацию в Сирии, однако в то же время штаты нуждаются в помощи России в борьбе с ИГ и другими угрозами.