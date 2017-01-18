Форма поиска по сайту

18 января 2017, 20:52

Безопасность

Кандидат в постпреды США при ООН считает Россию союзником в борьбе с терроризмом

Фото: Douliery Olivier/ABACA USA/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Никки Хейли считает Россию союзником в борьбе с терроризмом, сообщает РИА Новости.

На слушаниях в сенате, где обсуждается ее кандидатура на должность постпреда, она подчеркнула, что Вашингтон и Москва находятся на одной стороне в борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство".

По ее словам, США не поддерживает ситуацию в Сирии, однако в то же время штаты нуждаются в помощи России в борьбе с ИГ и другими угрозами.

В случае своего утверждения Хейли сменит на посту постпреда США при ООН Саманту Пауэр, которая в своей прощальной речи назвала Россию "главной угрозой", с которой столкнулись США.

По ее мнению, Россия подрывает существующий миропорядок и с этим нужно бороться. Одна из самых ярких представительниц администрации Барака Обамы посоветовала лучше информировать граждан США об угрозе со стороны российского правительства.

