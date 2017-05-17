Административный надзор установят за бывшими террористами и экстремистами

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Административный надзор установят за осужденными за преступления экстремистского и террористического характера, а также за нападения на полицейских, судей, государственных и общественных деятелей. Соответствующий закон в третьем окончательном чтении приняла Госдума, сообщает Агентство "Москва".

Также надзор установят за лицами, имеющими неснятую судимость за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу по мотивам политической, идеологической, расовой или религиозной вражды.

Поднадзорным, имеющим непогашенную судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, запрещается выезжать за установленные судом пределы территории.

Кроме того, под административный контроль могут попасть судимые лица, которые были неоднократно задержаны за вождение в нетрезвом виде.

Тех, кто не прибудет к месту осуществления административного надзора или покинет его самовольно, будет разыскивать полиция.