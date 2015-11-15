Число жертв от террористических актов в Париже выросло до 132 человек

Фото: Jerome Delay/AP/ТАСС

Число жертв серии террористических актов, совершенных вечером 13 ноября в Париже, достигло 132 человек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление парижских госпиталей, в воскресенье, 15 ноября, скончались трое раненых. Еще нескольким сотням пострадавших оказывается медицинская помощь.

Ранее премьер-министр Франции Мануэль Вальс сообщил, что опознаны тела 103 погибших при терактах в Париже. "Работа продолжается, личности от 20 до 30 человек пока установить не удалось", - рассказал председатель правительства.

Напомним, вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10-го округа французской столицы, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия.

Кроме того, в концертном зале "Батаклан", где проходил концерт калифорнийской рок-группы Eagles of Death Metal, террористы взяли заложников. В результате терактов, по последним данным, погибли не менее 130 человек. Около 200 человек получили ранения. Россиян среди них не обнаружено.

Ответственность за атаки взяло на себя запрещенное в России "Исламское государство". Президент Франции Франсуа Олланд объявил в стране чрезвычайное положение и сообщил об установлении контроля над государственными границами.