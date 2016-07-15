Президент Франции назвал ЧП в Ницце терактом

Фото: АР/Ciaran Fahey

Президент Франции Франсуа Олланд в обращении к жителям страны назвал терактом чрезвычайное происшествие в Ницце, где неизвестный на грузовике врезался в толпу людей. Правоохранительные органы пока не квалифицировали атаку, как теракт.

В четверг во Франции отмечался Национальный праздник – день взятия Бастилии. Вечером неизвестный на грузовике на большой скорости врезался в толпу людей, любовавшихся салютом со знаменитой Английской набережной в Ницце. Водитель был застрелен полицией. По официальным данным, погибли 77 человек.

Грузовик въехал в толпу отдыхающих в Ницце

В городе после трагедии, как сообщили многочисленные свидетели, "возникла сильнейшая паника". Есть неофициальные сведения от полицейских, что в ходе атаки "погибли целые семьи".

Генконсульство России во французском Марселе проверяет, нет ли россиян среди пострадавших в результате наезда грузовика на толпу людей в Ницце.

13 ноября в Париже произошла серия терактов, в которых погибли более 130 человек, и почти 200 получили ранения. Три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс". Неизвестные также открыли стрельбу в одном из ресторанов 10-го округа французской столицы. Кроме того, в концертном зале "Батаклан", где проходил концерт калифорнийской рок-группы Eagles of Death Metal, террористы взяли заложников. Именно в этом происшествии погибло наибольшее количество человек.