Имаму столичной мечети предъявили обвинение в оправдании терроризма

Мечеть "Ярдям". Фото: ТАСС/Ираклий Чохонелидзе

Имам столичной мечети Махмуд Велитов задержан, ему предъявлено обвинение по статье "публичное оправдании терроризма". Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве.

По версии следствия, 23 сентября 2013 года Велитов, состоя в должности председателя совета и одновременно являясь имамом религиозной организации, во время проведения молитв в мечети, расположенной на улице Хачатуряна в Москве, публично произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Эта организация признана решением Верховного Суда РФ террористической и запрещенной на территории РФ.

"Согласно заключению психолого-лингвистической судебной экспертизы, в указанной речи содержится совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания террористической деятельности", – говорится в сообщении.

Во вторник следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Велитова меры пресечения в виде домашнего ареста. Расследование по уголовному делу продолжается.

На улице Хачатуряна в Москве расположена мечеть "Ярдям", построенная в 1997 году.