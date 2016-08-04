В Екатеринбурге школьницу приняли за террористку-смертницу

Фото: DPA/ТАСС/Ole Spata

В одной из маршруток Екатеринбурга пожилая женщина устроила истерику девятикласснице с вегетососудистой дистонией, сообщает сайт "Комсомольской правды". У девушки, ехавшей из больницы, при себе был холтер (прибор, наблюдающий работу сердца – прим. m24.ru).

Женщина приняла холтер за бомбу и начала кричать на всю маршрутку о том, что не хочет ехать с террористкой. При этом, что бы не усугублять ситуацию, маршрутку покинула сама школьница, а не женщина, обеспокоенная своей собственной безопасностью.

История возмутила бабушку девятиклассницы, а теперь ей заинтересовались и в прокуратуре Свердловской области. В пресс-службе ведомства заявили, что установят собственника общественного транспорта и проверят, следует ли компания закону о защите прав потребителей и соблюдаются ли там правила техники безопасности