Пополнить "Тройку" на терминалах МТППК можно будет в 2016 году

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пополнить карту "Тройка" на терминалах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании можно будет в 2016 году, сообщает Агентство "Москва".

На данный момент через терминалы МТППК на городской проездной можно только записывать абонементные билеты. Новая функция будет доступна в начале весны.

Как пополнить карту "Тройка"

Напомним, персонифицировать транспортную карту "Тройка" можно будет в 2016 году. Привязка карты к номеру телефона позволит в случае утери проездного заблокировать его, а позже восстановить с оставшимися на счету средствами. Такая методика безопасности используется банками для защиты карт клиентов.

Как пояснил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сейчас власти выбирают компанию-интегратор, которая сможет обеспечить услугу.