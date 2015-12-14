Форма поиска по сайту

14 декабря 2015, 12:48

Технологии

Пополнить "Тройку" на терминалах МТППК можно будет в 2016 году

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пополнить карту "Тройка" на терминалах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании можно будет в 2016 году, сообщает Агентство "Москва".

На данный момент через терминалы МТППК на городской проездной можно только записывать абонементные билеты. Новая функция будет доступна в начале весны.

Как пополнить карту "Тройка"

Напомним, персонифицировать транспортную карту "Тройка" можно будет в 2016 году. Привязка карты к номеру телефона позволит в случае утери проездного заблокировать его, а позже восстановить с оставшимися на счету средствами. Такая методика безопасности используется банками для защиты карт клиентов.

Как пояснил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сейчас власти выбирают компанию-интегратор, которая сможет обеспечить услугу.

Транспортной картой "Тройка" пользуется более пяти миллионов человек для ежедневных поездок. На нее можно записывать все виды билетов на метро, монорельсовую железную дорогу, автобус, троллейбус и трамвай.

Куда можно будет пройти по "Тройке"

Картой можно также оплатить проезд на пригородных электричках и поездах "Аэроэкспресс".

терминалы карта Тройка транспортные карты ж/д и вокзалы пополнение баланса

