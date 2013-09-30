"Ъ - Власть": Один теракт поставил "Аль-Шабааб" вровень с "Аль-Каидой"

Фото: M24.ru

Хозяева денег

В США готовится смена руководителя Федеральной резервной службы (ФРС). Обозреватель "Власти" Сергей Минаев напоминает, что в американской истории главы этой системы придерживались самых разных теорий, и для России вопрос о новом руководителе ФРС является сейчас очень важным.

Не фронтом единым

"Единая Россия" могла бы стать обновленной партией Дмитрия Медведева, а Медведев — сильным партийным лидером. Но за полтора года их взаимного существования ни того, ни другого не произошло.

Без смысла и пощады

В полдень 21 сентября захватом торгового центра Westgate в Найроби о своем существовании всему миру заявила ранее почти неизвестная организация "Аш-Шабааб" ("Молодежь"). Теракт в Найроби в один момент поставил ее вровень с "Аль-Каидой", талибами и нигерийской террористической группировкой "Боко-Харам".

Резня с улыбкой

"Акт убийства" — документальный фильм Джошуа Оппенхаймера, Кристин Цинн и коллективного соавтора, названного "Анонимом", стал гвоздем XXIII Международного кинофестиваля "Послание к человеку".

Другие материалы еженедельника "Коммерсант-Власть"