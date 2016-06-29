Россияне выражают соболезнования семьям жертв теракта в Стамбуле

Москвичи несут цветы к посольству Турции в Москве в память о жертвах теракта в аэропорту Стамбула, сообщает телеканал "Москва 24".

Горожане оставляют цветы на парапете у здания дипмиссии в 7-м Ростовском переулке. Соболезнования семьям погибших россияне также выражают в соцсетях.

28 июня вечером в аэропорту Ататюрка в Стамбуле произошел теракт. Взрывы прогремели на входе, выходе и на парковке в международном терминале аэропорта.

По последним данным жертвами теракта стали 41 человек. Опознаны 37 из них. Ранения получили более 200 человек. Среди пострадавших числится как минимум один россиянин. В настоящее время он находится в больнице.

В настоящее время работа аэропорта полностью восстановлена.

Полиция подозревает, что за преступлением стоит террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде других стран).