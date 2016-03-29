Форма поиска по сайту

29 марта 2016, 12:40

Происшествия

Взорвавшийся в метро смертник попал в Бельгию под именем экс-футболиста "Интера"

Ибрагим Мааруфи. Фото: twitter.com/SkyTG24

Взорвавший себя в брюссельском метро террорист-смертник Халид Бакрауи попал в Бельгию под именем бывшего футболиста итальянского "Интера", сообщает Sky Sports.

По словам источника, Бакрауи прибыл в Бельгию летом прошлого года, транзитом через Грецию. При пересечении границ и перемещении по Бельгии террорист-смертник использовал имя бывшего футболиста "Интера" Ибрагима Мааруфи.

Полузащитник, родившийся в Брюсселе, имеет марокканские корни и является воспитанником голландского ПСВ. В прошлом сезоне футболист играл за итальянский клуб высшего дивизиона профессиональной лиги "Паганезе".

[html]


[/html]Напомним, утром 22 марта два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя у стоек регистрации американской авиакомпании American Airlines, еще два – в брюссельском метро. По предварительным данным, погибли 35 человек.

По данным бельгийских следователей, 30-летний Брахим Бакрауи подорвал себя в аэропорту бельгийской столицы, а его 27-летний брат Халид – в метро.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в РФ и ряде других стран.

теракты террористы Брюссель жизнь в мире

