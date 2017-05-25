Форма поиска по сайту

25 мая 2017, 11:07

Происшествия

Брат подозреваемого в исполнении теракта в Манчестере знал о готовящемся взрыве

Фото: ТАСС/Zuma/Joel Goodman

Брат подозреваемого в исполнении теракта в Манчестере Салмана Абеди знал о подготовке ко взрыву, сообщает "Газета.ру".

При этом у него не было информации о точном времени и месте проведения атаки.

Ранее в доме предполагаемого смертника нашли мастерскую для производства бомб.

Теракт произошел во время концерта американской поп-певицы Арианы Гранде 22 мая. Погибли 22 человека, в том числе дети, около 60 пострадали.

Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

Полиция разыскивает организаторов теракта. Арестовали восьмерых мужчин и одну женщину.

